Kayak Keyfi Hakkari’deki Minik Öğrencilerde

HİÇBİR ÖĞRENCİ KAYAK VE YÜZME BİLMEDEN KALMAYACAK

Hakkari’nin 3 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi’nde minikler kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek” projesi kapsamında sağlıklı bireyler yetiştirmek için etkinlikler devam ediyor. Bu sefer kayak yapmaya gelenler, ilkokul 1. sınıf öğrencileri oldu.

MİNİKLERİN KAYAK KEYFİ GÖRÜNTÜLENDİ

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesaplarında “Hakkari’de Kayak Var” mottosu ile miniklerin kayarken çekilmiş görüntülerine yer verdi. Proje için yaklaşık 4 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldığı belirtildi. Bu proje ile birlikte 65 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. “Kayak ve yüzme bilmeyen hiçbir öğrenci kalmasın” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, ana amaç; spor faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin fizyolojik ve psiko-sosyal yönlerden uyumlu ve dengeli bir biçimde gelişimlerine katkıda bulunmak. Böylece öğrencilerin olası kötü alışkanlıklardan uzak durmaları sağlanacak ve kentteki gizli yeteneklerin keşfedilerek ülke sporuna katkıda bulunmaları hedefleniyor.