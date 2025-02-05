Kayak Merkezindeki Otel Yangınında Tutuklama Kararı

BOLU KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE YANGINDA TUTUKLAMA

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili olarak gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Yangın nedeniyle tutuklu sayısı 21’e ulaştı. 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 28 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLAMALARDAKİ GELİŞMELER

Soruşturma kapsamında yer alan şüpheliler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Bu 19 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edilen ikili, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

SON DURUM

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal hakkında tutuklama kararı verdi. Alınan bu karar sonrasında Bal ve Köstereli cezaevine gönderildi. Yangınla bağlantılı olarak tutuklanan kişi sayısı toplamda 21’e yükseldi.