Kayakla Atlama Takımı Slovenia’da Kamp Yapacak

KAYAKLA ATLAMA MİLLİ TAKIMI HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR

Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 sezonu hazırlıklarının ilk aşamasını Slovenya’da gerçekleştirecek. Türkiye Kayak Federasyonundan gelen bilgiye göre, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta yönetimindeki milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Kranj şehrinde 15-22 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak. Daha sonra Planica’daki kayak merkezinde ise 22-30 Mayıs tarihleri arasında hazırlıklarına devam edecek.

Kayakla Atlama Milli Takımı’nın yaz sezonundaki ilk uluslararası müsabakası ise 9 Ağustos’ta Fransa’da planlanıyor. Milli sporcular, bu müsabakada uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek.