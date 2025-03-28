Kayalar Tehlike Oluşturduğu İçin Islah Edildi

Ordu’nun peribacaları olarak bilinen kayalar, çevresindeki yerleşim alanları için tehlike oluşturması nedeniyle ıslah edilme sürecine girdi. Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi’nde bulunan ve Kapadokya’daki Peribacaları benzeri kayalar için, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda bir önlem projesi hazırlandı. Orman Genel Müdürlüğü arazisinde bulunan kayalar için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ıslah kararı verildi.

KAYA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Kayaların 7’sinin arazi içinde yer aldığı belirtilirken, diğer bir kayanın görüntüsü nedeniyle tehlike oluşturduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kayanın 4 ve üzeri şiddette bir depremde kopma ve altında bulunan yerleşim alanlarına yuvarlanma riski taşıdığı belirlendi. Bu durum üzerine, mahalledeki 35 ev tahliye edilerek yollar kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Toplamda 1,200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kaya kırıcı ile kontrollü bir şekilde patlatılarak ıslah edildi.

“DEPREMDEN KORKUYORDUK”

Mahallede yaşayan 67 yaşındaki Adem Dişkaya, bu süreçteki hislerini paylaşarak, “Güneydoğu’da, Doğu’da büyük depremler olduğunda ya da Sakarya, Düzce depremlerinde buralarda sallandık. O zaman da biz korktuk. Gerçekten korkuyorduk. Bunun için gerekenin yapılmasını devletimizden istedik. Çok şükür bu aşamaya geldik. Allah izin verirse bu patlama yapılacak” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE TEHLİKE ARZ EDİYORDU”

Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy, “Mahallemizdeki Dişkaya kayalıklarının ıslah çalışmasının son aşamasına geldik. Daha önce kayalıklar tehlikeli durumdaydı. Çeşitli kurumlarla yazışmalar yaptık ve projenin hazırlanmasını sağladık. İhale aşamasını tamamladık. Şükürler olsun ki şu an kayaların delik delme, sarma ve kaplama işlemleri bitti” dedi.

“GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI”

Muhtar Başköy, “Çalışma esnasında grup yollarını kapattık. Taşların mahallemizi tehdit ettiği bölgede 35 hanemiz bulunuyor. Buradaki tahliyeleri gerçekleştirdik. Şu an mahalleyi güvenlik altına almış durumdayız ve hiçbir sorun yaşamıyoruz. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. İnşallah kısa sürede kayaları patlatıp, daha huzurlu ve emniyetli bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Çalışmaları Kabadüz Kaymakamı Asım Aköner, İl AFAD Müdürü Ümit Ünal ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Akgöl gibi ilgililer takip etti.