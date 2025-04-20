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Kayalıklardan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

OT TOPLAMAYA ÇIKAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Siirt’in Akbaş köyünde ot toplamak amacıyla kırsal alana giden 65 yaşındaki bir adam kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Nurettin Sevgin, ot toplamak için dışarı çıktığı sırada kayalıklarda dengesini kaybedip düştü. Yakınları, Sevgin’in eve dönmediğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller neticesinde Nurettin Sevgin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevgin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, bu trajik olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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