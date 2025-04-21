Kayalıklardan Düşen Erol Demirağ Hayatını Kaybetti

KAYALIKLARDAN DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’un Tekman ilçesinde çiriş toplamak amacıyla kayalıklara çıkan bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Erol Demirağ oğlu ile birlikte Tekman ilçesi Çevlik bölgesinde çiriş toplayarak vakit geçiriyordu. Kayalık alanda dengesiz bir şekilde hareket eden Demirağ, bir anda uçurumdan düşerek ağır yaralandı. Olayın şokunu yaşayan oğlu, durumu 112 acil servisine bildirdi.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Erol Demirağ’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı halindeki şahsı ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammed Binici Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Erol Demirağ’ın cenazesi, bugün Işıklar mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. Aile, bu acı olayın ardından destek bekliyor.