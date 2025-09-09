Kayapınar’da Araç Yangını Meydana Geldi

DİYARBAKIR’DA ALEVLER İÇİNDE KALAN OTOMOBİL

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna döndü. Olayı gören vatandaşlar, durumu film izler gibi takip etti.

OLAYIN GELİŞİMİ VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, park halindeki Fiat Tofaş otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev almaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASAR VE İNCELEME

Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum olarak kayıtlara geçti. Ancak, araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerinin dikkatle izlediği yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.