Kayapınar’da Araç Yangını Söndürüldü

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yangın çıkardı. Olay, Talaytepe Mahallesi’nde yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı ve sonrasında soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

KAZA NEDENİYLE OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.