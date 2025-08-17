Kayapınar’da Balkon Çöktü, 5 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralanıyor. Kırsal Çölgüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil bir evin balkonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüş durumda. Çökme anında balkonda ve altında bulunan 5 kişi, beton blokların altında kalıyor.

KURUMSAL MÜDAHALE

İhbar ulaştıktan sonra olay mahalline 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk ediliyor. Olay anında vatandaşlar da yardım ediyor ve 2’si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarılıyor. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla kentteki hastanelere taşınıyor.