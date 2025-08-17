Haberler

Kayapınar’da Balkon Çöktü, Yaralılar Var

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Çölgüzeli Mahallesi’nde bulunan Serap Güzeli Küme Evleri’nde bir olay yaşandı. İki katlı binanın ek balkonu, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çöktü. O esnada balkonda bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve 6 aylık olan Mehmet C., molozlar ile birlikte metrelerce yükseklikten düştü.

İHBAR VE MÜDAHALE

Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan müdahale sonucu yaralılar çıkarıldı ve ilk yardımın ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

