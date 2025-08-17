Kayapınar’da Balkon Çöktü, Yaralılar Var

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Çölgüzeli Mahallesi’nde bulunan Serap Güzeli Küme Evleri’nde bir olay yaşandı. İki katlı binanın ek balkonu, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çöktü. O esnada balkonda bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve 6 aylık olan Mehmet C., molozlar ile birlikte metrelerce yükseklikten düştü.

İHBAR VE MÜDAHALE

Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan müdahale sonucu yaralılar çıkarıldı ve ilk yardımın ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.