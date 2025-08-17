Kayapınar’da Balkon Çöktü, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Merkez Kayapınar İlçesinde Balkon Çökmesi: 5 Yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir müstakil evin balkonunun çökmesiyle yaşandı. Çökmenin ardından balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çökme olayının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİNİN AÇIKLAMALARI

Ali Zencir adlı mahalle sakini, çatının sonradan yapıldığını ifade etti. Balkon çökerken anne ve babanın üstünde oturduğunu belirten Zencir, “Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı” şeklinde konuştu.