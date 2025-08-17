Haberler

Kayapınar’da Balkon Çöktü, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Merkez Kayapınar İlçesinde Balkon Çökmesi: 5 Yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Gögüzeli Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir müstakil evin balkonunun çökmesiyle yaşandı. Çökmenin ardından balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çökme olayının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLE SAKİNİNİN AÇIKLAMALARI

Ali Zencir adlı mahalle sakini, çatının sonradan yapıldığını ifade etti. Balkon çökerken anne ve babanın üstünde oturduğunu belirten Zencir, “Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.