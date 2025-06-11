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Kayapınar’da Eczacı, Çalışanı Tarafından Öldürüldü

DİYARBAKIR’DA ECZACININ ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, maaşını alamadığı iddiası nedeniyle bir eczacının hayatına son veren şüpheli gözaltına alındı. Dün Huzurevleri Mahallesi’ndeki 12. Sokak’ta, eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, eski çalışanı M.M. ile aralarında geçen tartışma sonrasında silah ile vurularak öldürüldü.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN BELİRLENDİ

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarından aldığı görüntüler yardımıyla tespit etti. Yapılan araştırmaların ardından, şüpheli saklandığı yerden yakalandı. Şu anda şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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