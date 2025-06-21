Haberler

Kayapınar’da Kediye Fare Saldırdı

İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, hayvanlar dünyasında benzersiz bir olay meydana geldi. Bir fare, kediye korkusuzca saldırarak hem izleyenleri şaşırttı hem de güldürdü. Diclekent Mahallesi’nde kaydedilen bu sıra dışı görüntüler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye belgelendi.

KEDİ-FARE İLİŞKİSİ

Kaydedilen görüntülerde, yavru kedinin fareden korkarak geri çekildiği anlar dikkat çekiyor. Ancak fare, cesaretle kedinin üzerini zıplayarak geçmeye çalışıyor. Alışılmadık bu sahneler, izleyenleri hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor. Bu olay, sosyal medyada geniş bir ilgiyle karşılandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Uydu Fırlattı: Chinasat-9C

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C uydusunu Uzun Yürüyüş-3B roketiyle başarıyla uzaya yerleştirdi.
Haberler

Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

Ferizli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının stable olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.