Kayapınar’da Kediye Fare Saldırdı

İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, hayvanlar dünyasında benzersiz bir olay meydana geldi. Bir fare, kediye korkusuzca saldırarak hem izleyenleri şaşırttı hem de güldürdü. Diclekent Mahallesi’nde kaydedilen bu sıra dışı görüntüler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye belgelendi.

KEDİ-FARE İLİŞKİSİ

Kaydedilen görüntülerde, yavru kedinin fareden korkarak geri çekildiği anlar dikkat çekiyor. Ancak fare, cesaretle kedinin üzerini zıplayarak geçmeye çalışıyor. Alışılmadık bu sahneler, izleyenleri hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor. Bu olay, sosyal medyada geniş bir ilgiyle karşılandı.