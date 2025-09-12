Kayapınar’da Minibüs Yandı, Söndürüldü

DİYARBAKIR’DA PARK HALİNDEKİ MİNBÜS ALEV ALEV YANDI

Diyarbakır’daki Kayapınar ilçesinde, park edilen bir minibüs alevler içerisinde kaldı ve kullanılamaz duruma geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, ilçenin Talaytepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine hem polis hem de itfaiye ekibi yönlendirildi. Alev topuna dönüşen minibüs yangını, itfaiye çalışanları tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir ölü veya yaralı olmaması sevindirici bir durum olurken, yangının hangi sebepten kaynaklandığına dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.