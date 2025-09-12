Haberler

Kayapınar’da Minibüs Yangını Oldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir minibüs, park halinde alevler içinde kaldı ve kullanılamaz duruma geldi. Alınan bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde belirtilmemiş bir nedenle park halindeki minibüs yanmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere teslim olan minibüs, itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ölen veya yaralanan hiç kimse bulunmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili bir inceleme başlatıldı.

