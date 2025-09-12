Kayapınar’da Minibüs Yangını Oldu

DİYARBAKIR’DA PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir minibüs, park halinde alevler içinde kaldı ve kullanılamaz duruma geldi. Alınan bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde belirtilmemiş bir nedenle park halindeki minibüs yanmaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere teslim olan minibüs, itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ölen veya yaralanan hiç kimse bulunmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili bir inceleme başlatıldı.