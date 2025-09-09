Kayapınar’da Tofaş Araç Yandı

DİYARBAKIR’DA ALEV ALAN OTOMOBİLİN ANLARI İZLENDİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından adeta bir film izler gibi izlendi. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, park halindeki Fiat Tofaş otomobil, belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine hem polis hem de itfaiye ekipleri iletildi. Yangın, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, yangın anını heyecanla izleyerek, adeta bir sinema sahnesi gibi bu olayı gözlemledi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.