Kayapınar’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGIN OLAYI DİYARBAKIR KAYAPINAR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki kahvehanede elektrik panosundan kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 492. Sokak’ta yer alan kahvehanede patlak veren yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

KAHVEHANE MÜŞTERİLERİ GÜVENLİK İÇİN DIŞARI ÇIKTI

Yangının fark edilmesiyle birlikte, kahvehane müşterileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürülürken, kahvehanede maddi hasar oluştu.