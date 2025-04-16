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Kayapınar’daki Yangın İtfaiye Tarafından Kapatılıyor

KOZMETİK FABRİKASINDA YANGIN

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangın, ilçenin Yolboyu Pirinçlik Mahallesi’ndeki Mega Sanayi Sitesi’nde bulunan Ziba Kozmetik Fabrikası’nda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbarın ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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