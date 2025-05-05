Kaybettiği Ağabeyinin Oğluna Düğün Konvoyu

DÜĞÜN KONVOYUNUN DÜZENLENMESİ

Kaybettiği ağabeyinin oğluna unutulmaz bir düğün gerçekleştiren amca, 15 tırdan meydana gelen bir düğün konvoyuyla dikkatleri üzerine çekti. Eskişehir’de inşaat sektörüyle uğraşan Şener Sir, vefat eden kardeşinin oğlunun düğününü renkli ve göz alıcı bir şekilde kutladı. Revşan ve Ozan Sir çifti, mutluluklarını 15 süslenmiş tırla düğün salonuna giderek taçlandırdı. Tırların katıldığı konvoy, caddelerde kornolar çalarak canlı bir eğlence oluşturdu. Ayrıca konvoy, havadan dronla görüntülendi. Yolda konvoyu gören vatandaşlar ise görünüm karşısında şaşkınlık yaşadı.

AMCANIN AÇIKLAMALARI

Amca Şener Sir, düzenledikleri organizasyon ile ilgili açıklama yaparak “Evet, bir değişiklik olsun diye yaptık. Aynı gün Eskişehirspor’umuz da 3. Lige çıktı, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rahmetli abimin oğlu. Güzel bir değişiklik olsun diye yaptık. İnşallah mutlu olurlar. Darısı bütün gençlerimizin başına. Gerçekten bugün çok mutluyuz” dedi. Konvoyda yer alan tır sayısını azaltmayı tercih ettiklerini belirten Sir, katılımcılara teşekkür ederek, “Burada 14-15 civarında tır var, fazla kalabalık olmasın ve kimseyi rahatsız etmeyelim diye sayıyı biraz azalttık, ama inşallah rahatsızlık vermeyiz. Aynen öyle, evet, sevenlerimiz katıldı, çok sağ olsunlar. Bütün sevenlerimiz, eşimiz dostumuz, Allah razı olsun, bizi böyle mutlu bir günde yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.