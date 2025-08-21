Kaybettikleri Maç İçin Üzüntülüydü

MAÇ ANALİZİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 kaybederek üzücü bir sonuç aldı. Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında performansa dair olumlu duygularını dile getirdi. “Performanstan memnunum ama sonuç istediğimiz gibi olmadı,” ifadeleriyle mağlubiyeti değerlendirdi.

DEFANSİF HATALAR

Reis, kaybedilen maçta bazı şanssız pozisyonlar yaşandığını belirtti. “Sonuç bizim adımıza istediğimiz en iyi sonuç değildi. Kornerden 2 gol yedik. Bunlardan ders alacağız,” dedi. Takımın defansif anlamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekerken, Panathinaikos’un iyi bir defansif takım olduğunu vurguladı.

İLERİDEKİ HEDEFLER

Taraftarlara mesaj veren Reis, “İkinci maçta en iyisini yapacağız,” dedi ve maçta bazı eksik oyuncularının kadroya katılacağını belirtti. Uzun bir aradan sonra Avrupa’da ilk maçına çıktıklarını kaydeden Reis, gösterilen performansın olumlu olduğunu ancak sonuçların bu kadar net olmadığını ifade etti. “Dilerim ikinci maçta iyi bir sonuç alırız,” şeklinde umutlarını dile getirdi.