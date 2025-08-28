Kaybolan 12 Küçükbaş Hayvan Bulundu

HAYVANLARIN KAYBOLMASI VE ARAŞTIRMALAR

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer Köyü’nde, kaybolan 12 küçükbaş hayvan, yapılan arama çalışmaları sayesinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Gündeğer Köyü’nde yaşayan D.D. (46), sabah saatlerinde hayvanlarının bulunduğu ağıla girdiğinde 12 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark etti ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kapının kapalı olması nedeniyle hırsızlık şüphesiyle yapılan bu ihbar üzerine ekipler hemen hareket geçti.

KAMERALAR VE DRONE DESTEKLİ ARAMA

Jandarma ekipleri, olay yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak çevrede araştırmalar gerçekleştirdi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir hırsızlık izine rastlanmadı. Bunun üzerine, hayvanların kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durularak drone destekli arama çalışmaları başlatıldı.

HAYVANLARIN BULUNMASI

Gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, 12 küçükbaş hayvan köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Gaziantep sınırları içindeki dağlık alanda bulundu ve sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Olay, köyde yaşayanlar arasında rahatlamaya neden oldu.