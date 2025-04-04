Kaybolan Çanta, 200 Bin TL Değerinde Altın

HİÇBİR DEĞERLİ EŞYA UNUTMAYIN

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir halk otobüsünde bir kadının unuttuğu çanta, otobüs şoförü tarafından sahibine geri verildi. Çantanın içinde yaklaşık 200 bin TL’lik altın ve ziynet eşyası bulundu. Şoför, bu örnek davranışına dikkat çekilerek tebrik edildi. Aynı durakta şoförlük yapan Burak Tezel, “Yolcularımızın, bu tarz yüklü miktarda altın ve paralarla toplu taşımalarda daha dikkatli olmasını istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

KADIN YOLCU DURUMU FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İzmit’ten bir halk otobüsüne binen bir kadın, Sapanca’da araçtan indikten sonra çantasının kaybolduğunu fark etti. Kadın, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin ile iletişime geçerek durumu bildirdi. Bu bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne ulaşan kooperatif, aracın içinde çantayı bulmak için kontrol yaptı. Kontrol sonucunda çanta, koltuğun altında bulundu.

YOLCU ŞOFÖRE TEŞEKKÜR ETTİ

Çantası bulunan kadın yolcu, cüzdanına tekrar kavuştuğunda yaptığı açıklamada otobüs sürücüsüne teşekkür etti. Burak Tezel, otobüs durağındaki şoföre yönelik duyarlılığından dolayı tebrik etti ve ekledi: “Bugün bir kadın yolcumuzun unutulan çantası ile ilgili bilgi aldık. Şoför arkadaşımız durumu hızlıca çözdü ve çantayı sahibine ulaştırmayı başardı. Yolcularımızın bu konuda daha tedbirli ve duyarlı olmasını dileriz. Bu tarz değerli eşyalarını bankalarda korumaları daha iyi olacaktır.”