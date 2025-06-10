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Kaybolan Çocuk İçin Arama Sürüyor

BURSA’DA KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaybolan Burak Koçak’ı arama faaliyetleri 5’inci gününde 103 kişilik bir ekiple sürüyor. Altıntaş Mahallesi’nde perşembe gününden itibaren ulaşılamayan 13 yaşındaki Burak Koçak’ın bulunması için yoğun bir çaba harcanıyor. Arama çalışmaları; AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, UMKE, ANDA ve İHH’dan oluşan ekiplerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

ARAMA FAALİYETLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Arama çabaları, dere yatakları, ıslak alanlar, ormanlık ve dağlık bölgelerde sürdürülüyor. Çalışmalara destek vermek amacıyla 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç da kullanılıyor. Ayrıca Burak Koçak’ın son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Ekipler, bu bilgiler doğrultusunda arama faaliyetlerini yönlendiriyor.

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