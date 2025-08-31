Kaybolan Çocuk, Jandarma Ekiplerince Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUK İKİNCİ GÜNDE BULUNDU

Kurtarma faaliyetlerinin ikinci gününde jandarma ekipleri tarafından 15 yaşındaki H.B. bulundu. Çocuğun kaybolduğu alandan yaklaşık 88 kilometre yürüyerek gittiği ortaya çıktı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi’nde gerçekleşti. 29 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında ailesinin yanından ayrılan H.B., geri dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

AFAD, STK’lar ve jandarma, çocuğu aramak için bölgede geniş bir operasyon başlattı. Yapılan kamera incelemelerinde H.B.’nin sırasıyla önce Tepeköy muhtarlık önünde, ardından Yenicekent sapağındaki bir petrol istasyonunda görüldüğü, daha sonrasında Sarayköy yönüne doğru yürüyüş yaptığı belirlendi. Yaklaşık 35 saat süren arama faaliyetlerinin ardından, 30 Ağustos gecesi saat 23.45’te gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma, H.B.’yi Acıpayam ilçesinde Alaattin Mahallesi’nde yürürken tespit etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan sağlık kontrollerinde H.B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi ve çocuk ailesine teslim edildi. Aile, arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarma ekiplerine ve destek sağlayan ekiplere teşekkürlerini iletti.