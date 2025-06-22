Kaybolan Kadın Bursa’da Bulundu

YAŞLI KADININ KAYBOLUŞU

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir yaşlı kadın, ölü olarak bulundu. Parkinson hastası olan 81 yaşındaki Şerife Örnek, 17 Haziran Salı günü ailesine kekik toplamak için evden çıkacağını söyleyerek ayrıldı. Kadının uzun süre haber alınamaması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Aldığı ihbarla birlikte bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER) ekipleri, 5 gün boyunca aralıksız devam eden çalışmaları neticesinde Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda yaşlı kadının cesedini buldu. Şerife Örnek’in naaşı, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.