Kaybolan Yürüyüşçü AKUT Tarafından Bulundu

LİKYA YOLU’NDA KAYBOLAN YÜRÜYÜŞÇÜ AKUT EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken kaybolan bir kişi, AKUT arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucunda 3 saat içinde güvenli bir şekilde bulundu.

YÜRÜYÜŞÇÜNÜN KAYBOLMA SÜRECİ

Kaş’a gelen Y.N., Kalkan Mahallesi Yalı Mevki güzergahından Likya Yolu’na yürüyüşe çıktı. Ancak dağlık alanda havanın kararmasıyla birlikte yönünü kaybetti. Y.N.’nin kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kalkan Jandarma Karakolu’na bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye AKUT ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda Y.N.’nin yeri tespit edildi ve 3 saatlik aramanın ardından sağlık durumu iyi olarak bulundu. Y.N., güvenli bir alana götürülerek kontrol altına alındı.

LİKYA YOLU’NDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Likya Yolu, doğal güzellikleriyle ünlü olsa da zorlu parkurları nedeniyle yürüyüşçülerin dikkatli olması gereken bir rota. Özellikle havanın erken karardığı dönemlerde yürüyüş planlayanların yanlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları ve rotayı iyi bilen rehberlerle hareket etmeleri öneriliyor.