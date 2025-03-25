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Kaybolan Zihinsel Engelli Gece Bulundu

KAYBOLAN ŞAHIS BULUNDU

Siirt’in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir kişi, gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, ilçede dün saat 19.30’da zihinsel engelli Şehvet E.’nin kaybolduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmalarına başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Arama çalışmaları sonucunda Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzakta, 00.10 saatlerinde sağ olarak bulundu. Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, “Vatandaşın sağlık durumu iyi olup, ailesine teslim edildi” ifadesini kullandı. Akkoyun, bu süreçte emeği geçen tüm ekipler için teşekkürlerini iletti.

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