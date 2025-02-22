More
Gündem

Kaygan Yolda Otomobil Kazası Kamerada

kaygan-yolda-otomobil-kazasi-kamerada

KAZA GAZİPAŞA MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bulunuyor. C.T. yönetimindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, karlı ve kaygan yolda kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Bayram Y.’ye çarpıyor. Ardından otomobil, park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete de çarpıyor.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri geliyor. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Bayram Y. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bayram Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Evinde Ölü Bulunan Diyaliz Hastası

Düzce'de diyaliz hastası 55 yaşındaki Şefik Aktaşoğlu, yakınları tarafından ulaşılamayınca evinde ölü olarak bulundu.
Gündem

Kocayayla Geçidinde Kar Kalınlığı 60 Santimetre

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı -7 dereceye inerken, Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.