Kaygan Yolda Otomobil Kazası Kamerada

KAZA GAZİPAŞA MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bulunuyor. C.T. yönetimindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, karlı ve kaygan yolda kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Bayram Y.’ye çarpıyor. Ardından otomobil, park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete de çarpıyor.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri geliyor. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Bayram Y. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bayram Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.