Kayhan Tarhan, 2004’te Aşçılığa Başladı

KAYHAN TARHAN’IN AŞÇILIK KARİYERİ

2004 yılında İstanbul Koşuyolu’ndaki Rozario Costa’da aşçılığa başlayan Kayhan Tarhan, 21 yıl boyunca Türkiye ve Kıbrıs’ta çeşitli prestijli restoranlarda görev aldı. Tarhan, Mezzaluna, Backhaus, Dex Talas ve Marna gibi önemli mekanlarda mutfak şefliği yaptı. Ayrıca Üsküdar’da açtığı üç katlı geleneksel restoranı Beykonağı Sofrası ile Osmanlı ve Türk mutfağına özgün yorumlar kazandırdı.

İtalyan ve Fransız mutfaklarında uzmanlık geliştiren Tarhan, Türkiye’deki tecrübesini Kıbrıs ve Bodrum gibi gastronomi merkezlerinde sürdürdü. 15’e yakın markaya menü danışmanlığı yapan deneyimli şef, reçete oluşturma, maliyet analizi, ekip eğitimi ve mutfak yönetimi gibi alanlarda önemli katkılar sağladı. 2004 yılında “Rozier Yok Usta” isimli bir İtalyan restoranında mesleğiyle tanışan Tarhan, 2015 yılında TheLifeCo’nun alt markası SafKitchen ile işbirliği yaparak sağlıklı mutfak alanında uluslararası hizmetlerden yararlandı.

TheLifeCo altında raw-vegan beslenme, ketojenik mutfak ve fonksiyonel tarifler çalışmaları yaptı. Tarhan, sağlıklı gastronomiye görsel bir bakış açısı kazandırarak edindiği bilgi birikimini Healin Restaurant’ta genel müdür olarak profesyonelleştirdi. Sağlıklı beslenmenin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Tarhan, reçetelerinde gıda güvenliği, kalori dengesi ve besin değeri unsurlarına öncelik veriyor.

EĞİTİMCİLİK KARİYERİ VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Tarhan’ın eğitimcilik kariyeri 2017 yılında Üsküdar İMKB Kız Meslek Lisesi’nde başladı. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’nde gastronomi bölümü öğrencilerine et işleme, füzyon mutfak, moleküler gastronomi ve sağlıklı beslenme konularında dersler verdi. Beyaz TV, Kanal 7 ve TV4 gibi televizyon kanallarında mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıttı. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlediği “Turizmin Öncüleri” projesini çölyak farkındalık paneliyle birleştirerek sosyal sorumluluk örneği sergiledi, etkinlik büyük destek gördü.

GELENEKSEL VE MODERN MUTFAĞI BİR ARAYA GETİRİYOR

İstanbul Gastronomi Merkezi’nde eğitmen şef olarak göreve devam eden Kayhan Tarhan, mesleki bilgi birikimini ve tecrübelerini genç şef adaylarına aktarıyor. “Gelenekten kopmadan, modern mutfağı yakalayarak bilgiyi geleceğe taşımak istiyorum” diyen Tarhan, eğitim misyonunu hem sektörel gelişim hem de toplumsal fayda odaklı sürdürüyor.