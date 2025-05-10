Kayhanlar Çetesi’ne 20 İl Operasyonu: 55 Tutuklama

ADANA MERKEZLİ OPERASYONLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Adana merkezli olarak 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen “Kayhanlar” suç örgütü ağır bir darbe aldı. Operasyonda toplam 87 şüpheli yakalandı, bunlardan 55’i tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, bu şebeke 96 kişiyi dolandırarak 16 milyon TL’lik vurgun yapmayı başarmış.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin haksız kazançlarla edindikleri değerlendirilen yaklaşık 900 milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bu şebekeyi takibe aldı ve detaylı bir çalışma yürüttü.

İKİ KARTEL ÜYESİ VE ÖRGÜT LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon doğrultusunda, şüpheli H.K. ile beraber kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi M.Ç. de yakalandı. Eş zamanlı olarak, İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya gibi birçok ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda çeşitli mal varlıklarına da el konuldu. Aramalar sırasında toplamda 250 bin TL nakit para ve 1 kilo 100 gram altın da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalanan 87 şüpheli Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve burada ifadeleri alındı. Örgüt lideri H.K., ifadesinde “Düşmanlarım tarafından bana komplo kuruldu. Dolandırıcılıkla işim olmaz” diye kendini savundu. Yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen H.K. ile kardeşleri ve M.Ç. aralarında 55 şüpheli tutuklandı, 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.