Kayınpeder Tüfekle Vuruldu, Damat Gözaltında

OLAYIN AYRINTILARI

Aksaray’da yaşanan olayda, eşiyle tartışan kişinin kayınpederi, kızını almak için gittiği evde damadı tarafından tüfekle vuruldu. Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C. (29) isimli damat, eşiyle tartışma yaşadı. Bu sırada kayınpeder İsmail B. (55) ile telefonla konuştu. Tartışmalar büyüdü ve kayınpeder, damadının evine gitmeye karar verdi.

KAÇINILMAZ TARTIŞMA

İsmail B., damadının yaşadığı binanın 4. katındaki kapısını çaldı. Kapıyı açan damat ile kayınpeder arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya döndü. Damat Ahmet C., evde bulunan tüfeği alarak kayınpederine ateş etmeye başladı. İsmail B., bacağından vurularak kanlar içinde apartmandan düştü. Apartman sakinleri, tüfek sesini duyunca yaralı adamı dışarı çıkardı.

MÜDAHALE VE GÖZALTINA ALMA

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı kayınpedere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak damat Ahmet C.’yi evinde, suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kayınpederin sağlık durumu iyi olarak belirtildi. Olaylarla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat sürüyor.

ÖNEMLİ

İnegöl’de Genç Kız Düşerek Yaralandı

İnegöl'de 15 yaşındaki Eylül K., bir binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız için soruşturma açıldı.

