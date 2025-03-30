Kayınpederini Vurduktan Sonra Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Esenler ilçesinde, bir kişi kayınpederini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Görüntüler, olay anının korkunç anlarını güvenlik kamerasına yansıttı. Vurulan erkek, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan olan damadın, olay sonrası aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Çifte Havuzlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Eşiyle boşanma aşamasında olan Mahmut U., kayınpederi Mahmut Akkaya’nın evinin önüne geldi. Aralarında başlayan tartışmanın ardından, kayınpeder evine yöneldi. Bu sırada yanında bulundurduğu silahla kayınpederine ateş eden Mahmut U., vurduğu kişiyi yere yıktı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

KURBANIN HASTANEYE KALDIRILMASI VE SORUŞTURMA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mahmut Akkaya’yı hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen, kayınpeder hayatını kaybetti. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı belirledi. Evinin bulunduğu yere yapılan baskında, Mahmut U. yere düşmüş bir şekilde bulundu. Kendisine ait silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay anı, kayınpederin damadı tarafından silahla vurulurken görüntülendi.