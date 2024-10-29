More
Gündem

“Kayınpederinin Ameliyatı İçin Doktora Saldırdı”

kayinpederinin-ameliyati-icin-doktora-saldirdi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00 civarında Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir hastanede yaşandı. Alınan bilgilere göre, yakın zamanda kayınpederini hastaneye getiren İ.C.A., ameliyat tarihiyle ilgili beklenmeyen bir durumla karşılaştı. Ameliyatın bir gün sonrasına ertelendiğini öğrenince öfkesi kabardı.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANI

Öfkeyle birlikte İ.C.A, yakınlarıyla birlikte ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor R.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından, “Doktora küfür eden İ.C.A. bankonun üzerine atlayarak doktora saldırdı.” Doktor, bu saldırıdan kaçmaya çalışırken, özel güvenlik görevlileri devreye girdi ve İ.C.A’yı etkisiz hale getirdi. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖZALTINA ALMA VE HUKUKİ SÜÇLER

Yaşananların ardından İ.C.A, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin bitiminde adliyeye sevk edildi. Bu süreç sonunda İ.C.A., “Kasten Yaralama” ve “Tehdit – Hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.