KAYINVALİDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

KAZANIN DETAYLARI

Burdur’da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada Emine Gürel’in kayınbabası Rıza Gürel’in ardından, kayınvalide Armağan Gürel de hastanede hayatını kaybetti.

KAZADA YARALANANLAR

Emine Gürel, Rıza Gürel ve Armağan Gürel ile aynı kazada yaralanan Enes Kılıç’ın hafif ticari araçla Burdur kent merkezinden Yazıköy’e doğru yaptığı yolculuk sırasında bu trajik olay gelişti. Kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen Armağan Gürel yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Kayınbaba, kayınvalide ve gelinin cenazelerinin Yazıköy’de defnedileceği ifade edildi. Bu üç kişinin kaybı, aile ve toplum için büyük bir yas yarattı.