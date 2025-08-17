Haberler

Kayıp 86 Yaşındaki Adam Aranıyor

KAYIP ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çorum’un İskilip ilçesinde ailesi kayıp ihbarı yapan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit’in bulunması için gerekli çalışmalar hızla sürüyor. Sakarya Mahallesi’ndeki evinden saat 16.00 sıralarında ayrılan Babayiğit, geri dönmediği için ailesi 112’yi arayarak durumu bildirdi.

POLİS VE AFAD EKİPLERİ DE ARAMALARDA YER ALIYOR

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri gönderildi. Arama çalışmalarına İl AFAD Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de katıldı. Özellikle Tünel mevkisinde yoğunlaşan arama faaliyetleri kapsamında vatandaşlar da destek veriyor. Babayiğit’in bir an önce bulunması için herkes elinden geleni yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Burdur’da Yaya Hayatını Kaybetti

Burdur - Fethiye Yolu'nda bir otomobilin çarptığı 84 yaşındaki Cavit Suna hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.
Haberler

Burdur-Fethiye Yolunda Düğün Çıkışı Kaza

Burdur-Fethiye karayolunda bir düğün sonrasında meydana gelen kazada 84 yaşındaki Cavit Suna, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze sırasında düğün eğlencesi sürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.