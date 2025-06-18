Kayıp Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

SAHİPSİZLER’İN HİKAYESİ

Sahipsizler, anne babalarını bir gece aniden kaybeden altı kardeşin Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadığı sıkıntılara rağmen birlikte kalma ve hayata tutunma çabalarını anlatıyor. Kardeşlerin hikayesi İstanbul’da geçiyor olsa da yaşadıkları trajedinin kökeni, anne ve babaları Bala ile Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. Bu imkânsız aşk, Mardin’in bir köyünde başlayıp sürüyor.

BABALARI RIFAT’IN AŞKI

Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapıyor. Rıfat ve Bala birbirlerine ilk görüşte aşık oluyor. Ancak Mardin’in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi olan Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı şekilde aşık ve onu kaçırıp hapseder. Yavuz’un acımasızlıkları, Bala’nın bebeği dünyaya getirdiğinde daha da büyüyor. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmiyor ve sonunda Bala ile kucağındaki çocuğuyla kaçmayı başarıyor.

Mardin’den kaçtıkları araç bir kaza yapınca kimliklerini kaza alanında bırakıp kendilerine ölmüş süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden uzakta bir ormanda yeni bir yaşam kuruyor. Ormanda yaptıkları kulübeyi aşkları ve umutlarıyla zamanla bir masal evine dönüştürüyorlar. Çocuklarının doğmasıyla aileleri giderek büyüyor ve kayıtsız, kimliksiz ama huzurlu bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ancak, Yavuz’un intikam hırsıyla evlerini bastığı gün bütün hayalleri bir anda yıkılıyor.

KARDEŞLERİN YENİ SORUMLULUKLARI

Anne ve babalarının öğretileriyle evden kaçmayı başaran altı kardeşin artık anneleri de, babaları da büyük ablaları Azize oluyor. Altı kardeş, nereye gideceklerini bilemeden yola çıkıyor ve Samet’in aklına gelen fikirle İstanbul’a gitmeye karar veriyorlar. Bilmeyenler için korkutucu bir şehir olan İstanbul, ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için birçok zorluk ve tehlike barındırıyor. Bu süreçte, çocukların yolu “Aslan amcalarından” önce Haşmet ve oğlu Yusuf ile kesişiyor.

UMUTLA MÜCADELE

Her türlü çaresizliğe karşı umutla direnen altı kardeş, birbirlerinden kopmamak adına mücadele etmeyi asla bırakmıyor. Azize, Zeliha ve Cemo henüz tam anlamıyla yetişkin olmamasına rağmen, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği için erkenden büyümek zorunda kalıyorlar. Tüm hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlıyor. Ancak İstanbul, kardeşler için büyük sınavlara hazırlıklı olmalarını gerektiren bir yer haline geliyor.