Kayıp Anne Ve Kızı, Hüzünlü Günü Kutluyor

EVLAT ACISIYLA BURUK ANNELER GÜNÜ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen terör saldırısından dolayı evlatlarını kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, 12 yıldır Anneler Günü’nü hüzünle geçiriyor. Döne Kuvvet, bu acının dayanılmaz olduğunu ifade ederek, “Hiçbir anne böyle bir acı yaşanmasın” diyor. Döne Kuvvet’in torunu 2 yaşındaki Fatmanur Erboz ve kızı Nadire Kuvvet, bu saldırıda hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 53 kişinin can verdiği bu saldırı, ailelerini derinden etkiledi.

HÜZNÜN HER DAİM DEVAM EDİYOR

Kübra Erboz, her yıl aynı acıyı tekrar yaşadıklarını belirterek, “Hatta Mayıs ayı gelince içimize bir hüzün çöküyor. İnsan ailesinden birini kaybetmesi, hele de evladını ya da ablasını kaybetmesi çok acı bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın” diyor. Anneler Günü’nün bu yılda 11 Mayıs’a denk gelmesinin acılarını daha da derinleştirdiğini ifade eden Erboz, her yıl olduğu gibi bu sene de acılarının tazelendiğini belirtiyor.

DEVLETİN GÜCÜNE INANALIM

Kübra Erboz, saldırının faillerinin yakalanmasının yüreklerine su serptiğini dile getirerek, “Olayın failleri yakalandıkça buruk bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah bütün suçlular yakalanır. Her zaman devletimizin askerine ve polisine güveniyoruz” şeklinde konuşuyor. Sürecin uzun sürdüğünü ancak özellikle Suriye’deki rejim değişikliği sayesinde faillerin birer birer ele geçirildiğini belirten Erboz, “Tek bir kişi kaldı, onun da en kısa sürede yargının önüne çıkmasını istiyoruz” diye ekliyor.

DAYANILMAZ BİR ACIDIR

Döne Kuvvet ise, “Saldırıda kızımı ve torunumu kaybettim. Bu acılara dayanabildiğim için Rabbime şükürler ediyorum. Dayanılacak bir acı değil, Rabbim kimsenin başına vermesin” sözleriyle duygularını paylaşıyor. Aile, kaybettikleriyle birlikte yaşamak zorunda oldukları acıyı her geçen yıl daha da derinden hissediyor.