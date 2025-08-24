Kayıp Çocuk, Kuyuda Ölü Bulundu

OĞLUMUZUN CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Kilis’te akşam saatlerinde kaybolan iki yaşındaki kız çocuğu, metruk bir binadaki kuyuda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, aile tarafından kaybolduğu bildirilen 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh için, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri, geniş bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, küçük kızın cansız bedeni, ailesinin yaşadığı evin yakınındaki metruk binanın su kuyusunda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi ve minik kızın cesedi kuyudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Kilis Valiliği, olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Dün akşam saatlerinde kaybolan A.A. isimli çocuğumuzun maalesef cansız bedeni, ailece ikamet ettikleri evlerine yakın bir noktadaki su kuyusunda bulunmuştur. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.

KOLLUK GÜÇLERİNDEN BASINA ENGEL

Olay yerindeki bazı kolluk kuvvetleri, konuyu haberleştirmek isteyen basın mensuplarına sert tepkiler vererek, engellemeye çalıştı. Bu sırada bir kolluk kuvvetinin basın mensubuna, “Şikayet et, şikayet et” diyerek müdahale etmeye çalışması dikkat çekti. Şu anda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.