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Kayıp Çocuk Sevindirici Şekilde Bulundu

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OLAYIN ORTAYA ÇIKMA NEDENİ

Sivas’a bağlı Mescitli köyünde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki otizmli Nisanur Duman’ın evde olmadığı fark edildi. Aile, çocuklarının kaybolduğunu anlayınca paniğe kapıldı.

AİLENİN ARAMA ÇABALARI VE YARDIM İSTEME

Kendi çabalarıyla Nisanur’u bulmaya çalışan aile, tüm uğraşlarına rağmen başarılı olamadı. Durumdan endişelenen aile, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

KÜÇÜK KIZIN BULUNMA ANI

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından, küçük kız çocuğu köy sınırları içerisinde bir çeşmenin başında sağlıklı bir şekilde bulundu. Nisanur, bulunduğunda ailesine teslim edildi.

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