Kayıp Çocuk Şirin’in Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP ŞİRİN ELMAS HANİLCİ’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şişli’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi Feriköy Mezarlığı’nda tespit edildi. 31 Ekim’de ortadan kaybolan küçük kızı, ailesi bir televizyon programında yardım isteyerek aramıştı. Bunun ardından polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak harekete geçti.

KAMERALARDAN EDİNİLEN BULGULAR

Gece saatlerinde polislere ulaşan bir ihbar sonrası araştırmalar yoğunlaştı. Ekipler, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde karmaşık aramalar gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Küçük kızın cesedi, incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın şüphelisinin ilk ifadesinde olayla dair bir bağlantısının olmadığını belirttiği, ancak kamera görüntüleri gün yüzüne çıkınca cinayeti kabul ettiği bilgisi verildi. Şüpheli, Şirin’i boğarak öldürdükten sonra mezarlıkta bir çukura attığını söyledi. Bu itiraftan sonra, ekipler bölgedeki araştırmalarını daha da genişletti. Küçük kızın cesedi, mezarlık içerisindeki bir çukurda belirlendi. Olayla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.