Kayıp Çocuk Tarım Aleti Altında Bulundu

KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Karaman’da kaybolan 10 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmaları sonucu tarım aletinin altında ağır yaralı halde bulundu. Olay, merkezdeki Kızık köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte köye giden Mehmet Dural (10) bir anda kayboldu ve yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıptan ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU ACI HABER

Kayıp çocuk için başlatılan arama ekipleri, 4 saat sonra Dural’ı dedesinin evinin arkasında, üzerine tarım aleti devrilmiş olarak buldu. Acil olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dural, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Dural’ın ölümünü öğrenen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Dural’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikat süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

