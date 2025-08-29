Haberler

Kayıp Damat, Kayınpederi Vurdu. Olayda İki Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Aksaray’da yaşanan olayda, Ahmet C. (29) ve eşi Elif C. (28) arasında yaşanan tartışmaya kayınpederi İsmail B. (55) de dahil oldu. Olay, dün saat 23.30 civarında Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleşti. Aksaray’a izne gelen çift, belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Elif C., yaşanan kargaşanın ardından, babası İsmail B.’yi telefonla arayarak durumu bildirdi.

ŞÜPHELİNİN ATTILDIĞA YER

Ismail B., kızı ve damadının bulunduğu eve gelerek zile bastı. Kapıyı açan Ahmet C., kayınpederine pompalı tüfekle ateş ederek, onu ayağından yaraladı. İsmail B., bu saldırı sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İFADELER

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı olan İsmail B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste sedyeyle taşınan İsmail B., gazetecilere yaptığı açıklamada, “Beni damadım vurdu. Olayda hiçbir şey yok. Ne olduğu ben de anlamadım” dedi. Olayın ardından Ahmet C. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

