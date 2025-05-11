Kayıp Esnaf İçin Arama Devam Ediyor

KAYIP ESNAFIN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Durabey köyünde 4 gündür kaybolan esnafın bulunması amacıyla yürütülen arama faaliyetlerinin sürdüğü ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre, Durabey köyünde yaşayan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik, 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak yürüyüşe çıkmış. Akşam eve dönmeyince, yakınları durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuş.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜ VE KÖPEKLERLE YÜRÜTÜLÜYOR

Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını başlatarak dron ile arama köpekleri kullanıyor. Ayrıca, köylüler de çalışmalara destek veriyor. Ekipler, 4 gündür kayıp vatandaşı bulmak için yoğun çaba sarf ediyor, ancak henüz bir ize ulaşamıyor.

DOMANİÇ’TE GÜNLERDİR DEVAM EDEN ÇABALAR

Domaniç’te yürütülen bu zorlu arama süreci, kaybolan esnafın ailesi ve yakınları tarafından dikkatle takip ediliyor. Ekipler, Sami İlik’in izini bulmak için kararlılıkla çalışıyor ve umutlarını kaybetmeden çabalarını sürdürüyor.