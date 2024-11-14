Kayıp Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi’nde meydana gelen olayda, buradaki bir cansız bedenin, 3 gün önce kayıp olarak bildirilen 17 yaşındaki bir kıza ait olduğu tespit edildi.

AİLE SÜREÇLE İLGİLİ ENDİŞELİYDİ

Kızın ailesi, kendisinden haber alamayınca hemen kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayla ilgili yapılan araştırmalar, maalesef üzücü sonuca ulaştı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından, hayatını kaybeden gencin etrafında detaylı incelemeler başlatıldı. Güvenlik güçleri, kayıp kıza ulaşmaya çalışırken, şimdi bu aşamadaki soruşturmalar sürüyor.