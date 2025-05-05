Kayıp Gençler Toprağa Verildi

KAYIP GENÇLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ordu’da kaybolmuş olan Gizem Sinanoğlu (25) ve Süleyman Erdoğan (35) isimli gençlerin cansız bedenlerine Küpkaya Kanyonu’nda birer gün arayla ulaşıldı. Gizem Sinanoğlu memleketi Kastamonu’da defnedilirken, Süleyman Erdoğan ise Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Süleyman Erdoğan ve arkadaşı Gizem Sinanoğlu, 30 Nisan’da kayboldu. Yakınları, iletişim kuramadıkları için kayıp başvurusu yaptı. Bu gelişmenin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUKLAR

Ekipler, 2 Mayıs akşamında Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı aracın, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulunduğunu belirtti. Ancak, gençlerden bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sonucunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Kurtarma, AFAD ve deniz polisi tarafından 3 Mayıs’ta Gizem Sinanoğlu’nun 5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Bir gün sonra, Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu yere 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan’ın cansız bedeni bulundu. Gizem, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2’nci sınıf öğrencisiydi ve dün memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Erdoğan ise, evli ve 2 çocuk babası olarak ailesinin yanında, Yenisayaca Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Bu trajik olayın ardındaki sebeplerin ortaya çıkması için çalışmalar devam ediyor.