Denizli’de 3 gündür haber alınamayan 2 gençle ilgili ormanlık alanda izler bulundu.

Olay, Serinhisar ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. 9 Haziran 2022 Perşembe günü Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, Serinhisar’da bulunan 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluşarak kent merkezine gitti. Bir süre sonra aileler gençlerden haber alamaması kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmalarında 2 gencin bir otomobille 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiğini ve araçla geri Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiği belirlendi.

Jandarmaya, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarının da destek Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinin kesişim noktalarındaki arama çalışmaları, dün akşam saatlerine kadar devam etti.

Ekipler, çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Çalışmada jandarma iz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanı içerisinde İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’ye ait izler bulundu. Ormanlık yolda 2 gencin görüldüğü otomobilin izlerine rastlanırken, gençleri arama çalışmaları devam ediyor.