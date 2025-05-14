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Kayıp Görme Engelli Adam Dereye Düştü

KAYIP GÖRME ENGELLİ ADAM BULUNDU

Ordu’nun İkizce ilçesinde bir aydır kaybolan görme engelli yaşlı adam, dere içinde ölü olarak bulundu. İkizce’ye bağlı Yoğunoluk Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Necati Demirci, 18 Nisan 2025 tarihinde kayboldu. Uzun bir süre boyunca kendisinden haber alınamayan Necati Demirci için, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma ekipleri yardıma çağrıldı ve geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak yapılan tüm aramalarda Necati Demirci’ye dair hiçbir iz bulunamadı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekiplerin uzun çabalarının ardından, Necati Demirci, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda odun kesen bir vatandaş tarafından dere içinde bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evinde bulunamayan yaşlı adamın cansız bedeni, bölgeye gelen savcı tarafından yapılan inceleme sonrası Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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