Kayıp İnekler Drone İle Bulundu

HEYECAN VEREN KAYIP HAYVAN BULUNDU

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaybolan iki büyükbaş hayvan, drone yardımıyla kısa sürede uçurumdan düşmüş halde keşfedildi. Olay, Koçarlı ilçesinin Kızılkaya Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark eden M.A.A. isimli vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARANIŞ VE KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler gönderildi. Ekipler, yaptıkları araştırmalar ve drone ile gerçekleştirdikleri arama neticesinde iki büyükbaş hayvanın yaklaşık 3-4 metre yükseklikteki kayalık bir uçurum alanına düştüğünü belirledi. Kısa sürede tespit edilen hayvanlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine geri teslim edildi.