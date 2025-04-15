Kayıp Kadın Bulundu, Sağlığı İyi

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, sabah saatlerinde evinden çıkan 78 yaşındaki zihinsel engelli kadın geri dönmeyince ekipler hızlıca harekete geçti. AFAD ekipleri, kayıp kadını bulmak için dron ve K-9 arama köpekleriyle bölgeyi taradı. Kayıp kadın, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında otururken, tarım işiyle uğraşan bir çift tarafından bulundu.

KAYIP KADININ BULUNMASI

Edinilen bilgilere göre, Gümüşoluk Mahallesi’nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen Z.Ç. (78), sabah saat 08.00 sularında evden çıktı. Kadına uzun bir süre ulaşamayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Bu ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri hemen harekete geçirildi. Ekipler, kaybın yaşandığı bölgede, dron ve K-9 arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, CAK ekipleri de bu süreçte destek sağladı.

Ekiplerin araştırmaları sırasında saat 17.00 civarında, Z.Ç. yol kenarında otururken tarım işine giden bir karı-koca tarafından bulundu. Bulunduktan sonra ekiplere teslim edilen kadına gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, ailesine teslim edildiği öğrenildi. Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.