Kayıp Kadın Gölet İçinde Bulundu

YARALI KADIN GÖLETTE BULUNDU

Rize’nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki kadın, göletin içinde yaralı olarak bulundu. Beyazkaya köyünde akrabalarının yanına gelen Cansu G., öğle saatlerinde evden ayrıldı. Cansu G’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Araf Arama Kurtarma ekipleri, kadını bulmak için hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde kadın, evinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir göletin içinde yaralı olarak bulundu. Yaralı kadın, bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.